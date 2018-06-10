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10 Haziran 2018 11:19

Büyükşehirden şampiyonlara ödül

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda aldıkları derecelerle Türkiye’ye büyük gurur yaşatan ASKİ Sporlu güreşçileri; ev ve Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Büyükşehirden şampiyonlara ödül

10 Haziran 2018 11:19


Meclis 2. Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Ankara ve Ankaralılara ilişkin önemli kararlar alındı. Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, 3 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Rusya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya alan Avrupa Şampiyonlarına çeşitli ödüller dağıtıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın şampiyonların ödüllendirilmesi konusunda “imkanlar ölçüsünde gereğini yapacağız” demesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar ile verilecek ödüller şöyle sıralandı:


"125 kiloda Avrupa Şampiyonu Taha Akgül’e; Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde daire, 130 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp’e; Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde daire, 74 kiloda Avrupa Şampiyonu Soner Demirtaş’a; Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde daire, 92 kiloda Avrupa 3.’sü Serdar Böke’ye 150 Cumhuriyet altını, 67 kiloda Avrupa 3.’sü Enes Başar’a 150 Cumhuriyet altını, antrenörler Fevzi Çölbayı, Akif Canbaş ve Mahmut Bayoğlu’na 120’şer Cumhuriyet altını, Ersoy Koçak ve Erkan Ülvan’a da 30’ar Cumhuriyet altını, teknik direktörler Akif Pirim ve Ali Kılınç’a 120’şer Cumhuriyet altını, Erdinç Kırkbıyık ile Nazmi Avluca’ya 30’ar Cumhuriyet altını."




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