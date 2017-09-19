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19 Eylül 2017 12:36

Büyükşehir’den yaz sezonunda asfalt rekoru...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir’in, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, Başkentin merkezi ile ilçe merkezlerinde bulunan toplam 239 kilometre uzunluğundaki bulvar ve caddelere 3 milyon tondan fazla asfalt serdiklerini, çevre ilçelerde mahalle statüsüne kavuşan köylerde de toplam 500 kilometre boyunca asfalt serimi yaptıklarını bildirdi.

Büyükşehir’den yaz sezonunda asfalt rekoru...

19 Eylül 2017 12:36


Başkan Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle yol açımı ve asfalt çalışmalarında, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma temposu sergileyerek rekor kırdı” dedi. Her yılın başında planlanan yollar başta olmak üzere, Başkenti, sokak sokak, cadde cadde ele alıp asfalt serimi yaptıklarını belirten Başkan Gökçek, çalışmaların, yağışların kesilmesiyle birlikte başladığını, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle’de bulunan 185 bulvar ve caddede asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.



“Okulların kapanmasının ardından başladık”


Gökçek, okulların kapanmasının ardından da özellikle merkezdeki cadde ve bulvarlarda asfalt seferberliği başlattıklarını kaydederek, Fen İşleri ekiplerinin, Başkent’in merkezindeki Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ile Dikmen, Arjantin, Tunalı Hilmi, Çankırı ve Kennedy gibi şehrin ana ulaşımın’ sağlayan bulvar ve caddeleri, asfaltıyla, yol çizgisiyle ve işaret levhalarıyla yenilediğini söyledi.


Başkan Gökçek, bazı ideolojik çevrelerin, “Yaz sezonunda hiçbir şey yapılmadı. Okullar açılmaya yakın çalışmalar başlatıldı” şeklindeki eleştirilerinin tamamen asılsız ve art niyetli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:


“Havaların uygun gitmeye başladığı Haziran ayı sonlarından itibaren, 3 aylık yaz sezonu içinde geceli gündüzlü çalışarak, bulvar ve caddeler ile ilçe merkezlerinde, 3 milyon 126 bin 781 ton asfaltı, toplam 239 kilometre uzunluğundaki yollara serdik. Bu miktarın 747 bin 655 tonu, kent merkezinde bulunan 185 bulvar ve caddeye serildi. Bu da merkezde 150 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması demektir. Özellikle merkezdeki çalışmalarımızı, okullar açılmadan bitirmek için yoğun bir tempoyla çalıştık.”



Ücra köylere kadar asfalt


Çalışmalarının, sadece merkezde sınırlı kalmadığına dikkat çeken Başkan Melih Gökçek, “Çevre ilçelerdeki köyler dahil olmak üzere, en ücra köşelere kadar da yolları yepyeni asfalt kavuşturmak için yoğun şekilde gayret gösterdik. Bu çerçevede, yasayla mahalle statüsüne kavuşturulan köylerimizde, 500 kilometre uzunluğunda asfalt serimi yaptık. Rekor üstüne rekor kırmaya devam edeceğiz” dedi.




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