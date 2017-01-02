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02 Ocak 2017 13:05

Büyükşehir’in galerilerinde sanat dolu bir yıl

Büyükşehir’in galerilerinde sanat dolu bir yıl

02 Ocak 2017 13:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi ile Metro Sanat Galerisi’nde 2016 yılında, resimden el sanatlarına, heykelden fotoğrafa kadar birbirinden yetenekli yerli-yabancı sanatçıların eserlerinin yer aldığı 61 sergi açıldı. Sanatsal etkinliklerle dopdolu geçen bir yıla ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi sanat galerileri, Başkentli sanatseverlerin de buluşma noktası oldu. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Güvenpark Sanat Galerisi ile Metro Sanat Galerisi, gerek kolay erişilebilir konumlarıyla, gerekse modern iç dizaynlarıyla, sanatçıların eserlerini sergilemek için tercih ettikleri galerilerin başında yer aldı.
Bünyesinde birçok farklı sanat dalının gelişmesine ve faaliyet alanı bulmasına olanak tanıyan Büyükşehir Belediyesi, ünlü sanatçıların yaptığı resim, heykel, fotoğraf ve el sanatlarından oluşan eserleri, Metro ve Güvenpark sanat galerinde yıl boyunca sanatseverlerle buluşturdu. Birçok engelli sanatçı da bu galerilerde eserlerini sergileme imkanı buldu.

Güvenpark Sanat Galerisi’nde 35 farklı sergi açıldı
Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi ile Kent Konseyi’nin bulunduğu binanın alt katında yer alan Güvenpark Sanat Galerisi’nde, yıl boyunca kişisel ve karma resimlerden oluşan 35 farklı sergi açıldı.
Başkentliler, Güvenpark Sanat Galerisi’nde yıl boyunca; yağlı boya, sulu boya ve karakalemden oluşan kişisel ve karma resimleri, 15 Temmuz hain darbe girişimine ait karelerin de içinde yer aldığı birbirinden farklı fotoğrafları, ebru ve Ka’at-ı gibi geleneksel sanatların en güzel örneklerini, yardım amaçlı kurulan çeşitli vakıfların açtığı karma sergilerini birer hafta arayla görme imkanı yakaladı. Galeride gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin yanı sıra il ve ilçelerin resim, fotoğraf, maket gibi çeşitli materyallerden oluşan sergi ve yöresel müziklerin sunulduğu tanıtım faaliyetlerine de olanak sağlandı.

Metro Sanat Galerisi’nde 26 fotoğraf sergisi
Büyükşehir Belediyesi’nin sanat galerilerinden olan ve fotoğraf sanatçılarının eserlerinin sergilendiği “Metro Sanat Galerisi”de metroların ortak noktası olan Kızılay Metro İstasyonu içinde bulunuyor.
Metro Sanat Galerisi’nde, 2016 yılı içinde fotoğraf sanatçılarının objektiflerinden yansıyan birbirinden renkli ve güzel fotoğrafların yanı sıra dönem fotoğrafları ile Türkiye’yi derinden etkileyen toplumsal olayların yer aldığı 26 farklı fotoğraf sergisi açıldı. Eserler, onbinlerce Başkentli tarafından görüldü.



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