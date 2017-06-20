Büyükşehirin yaz okullarında tatil bir başka güzel

Çocukların kimi köylerine, kimi de yazlık evlerine gidiyor.

Yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatilini Başkent’te geçirecek öğrenciler içinse Büyükşehir Belediyesinin yaz okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kapılarını açtı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı 9 farklı aile yaşam merkezinde bulunan çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerinde açılan yaz okullarında öğrencilere hem eğlenceli hem de eğitici aktivite seçenekleri sunuluyor.

Çocuklarının, profesyonel eğitmenlerle güvenli ve huzurlu bir ortamda zaman geçirmesini isteyen ailelerin de ilk tercihi olan Büyükşehir Belediyesi yaz okullarında, gençler, televizyon ya da bilgisayar başında vakit öldürmektense, çeşitli sportif etkinliklere katılıyor, yabancı dil öğreniyor, yeteneklerini geliştiriyor, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Çubuk’tan Mamak’a, Pursak’lardan Sincan’a kadar kentin dört bir tarafında çocuklar ve gençlerin buluşma adresi olan merkezlerde haftanın 7 günü ücretsiz hizmet veriliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar sürecek olan yaz okullarından, binlerce çocuk ve genç yararlanıyor. Boş vakitlerini değerlendiren, oyun salonlarında gönüllerince eğlenen çocuk ve gençler, hem spor aktiviteleri yapıyor, hem çeşitli alanlarda açılan eğitim amaçlı kurslara katılıyor, hem de ders çalışıyor. Resim yapan, şarkılar söyleyen, tiyatro ve halk oyunlarıyla ilgilenen çocuk ve gençler, ayrıca sağlık, psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

Merkezlerde gençler ve çocuklar, voleybol, basketbol, futbol, badminton, karate-do, tekvando, güreş, judo, boks, yüzme, masa tenisi, bilardo, kort tenisi, airhockey, bowling, kondisyon, pilates, step-aerobik, jimnastik, BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu hazırlık) kursları gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra diksiyon, koro, kent gezileri, müze gezileri, sinema günleri, seminerler, halk oyunları, airhockey, bilardo, masa futbolu, zeka oyunları, internet gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabiliyor.

Aile yaşam merkezleri bünyesinde bulunan çocuk kulüpleri ve gençlik merkezlerindeki aktivitelerden, yıl içinde her zaman yararlanma imkanı bulunuyor. Yaz okullarından 3 ay boyunca faydalanmak isteyenler, kayıtlarını yaptırabilecekler. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyenler nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 vesikalık fotoğraf, kan grubu belgesi ve öğrenci belgesi ile merkezlere başvurabiliyor. İmza için veliyle birlikte gelinmesi gerekiyor.

Gençlik Merkezine (15-24) kayıt için gerekli belgeler ise; öğrenciler için öğrenci belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 fotoğraf, kan grubu belgesi, 18 yaşından küçükler için veli imzası. Gençlik Merkezine başvuracak 24 yaş üstündeki adaylardan, kayıt için nüfus cüzdan fotokopisi, 2 fotoğraf, kan grubu belgesi isteniyor.

Başvuruların yapılacağı adresler

Akyurt Aile Yaşam Merkezi; Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:1 Akyurt Telefon:(312) 844 19 51, Faks:(312) 844 29 85

Araplar Aile Yaşam Merkezi; Araplar Mah. 1339/6 Sok. No:23/F Araplar / Mamak, Telefon: (312) 571 13 07, Faks: (312) 571 13 06

Çubuk Aile Yaşam Merkezi; Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara Bulvarı No: 149 Çubuk, Telefon: (312) 837 56 57/58

Planet Aile Yaşam Merkezi; Atakent Mah. Elvankent Banka Konutları Küme Evleri No:349/A Etimesgut, Telefon: (312) 260 44 11, (312) 260 43 44, Faks: (312) 260 44 11

Sincan Aile Yaşam Merkezi; Harikalar Diyarı İçi Yunus Emre Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 Sincan, Telefon:(312) 273 97 90, Faks:(312) 274 20 69

Pursaklar Aile Yaşam Merkezi; Merkez Mah. A.Keykubat Sokak No:4 Pursaklar,

Telefon : (0312) 527 45 45, (0312) 527 63 65, Faks:(0312) 527 63 66

Kazan Aile Yaşam Merkezi; Fatih Mah. Ankara Bulvarı No: 295 Kazan, Telefon: (312) 814 00 70, Faks: (312) 814 00 71

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi; Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 273 Keçiören, Telefon: (312) 380 10 43-47-48-49, Fax: (312) 380 10 40

Esertepe Aile Yaşam Merkezi; Esertepe Mah. Şehit Mustafa Erciyes Caddesi, No: 3 (Esertepe Rekreasyon Alanı içi) Keçiören, Tel: 0530 066 86 31