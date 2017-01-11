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11 Ocak 2017 14:13

Buz tutan yolda minibüs devrildi

Buz tutan yolda minibüs devrildi

11 Ocak 2017 14:13

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda virajı alamayan özel halk minibüsü yoldan çıkarak devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre kaza, Şentepe Mahallesi Şirinevler mevkinde meydana geldi. Şentepe - Cumhuriyet Mahallesi istikmatine giden Atakan Koç idaresindeki 06 PEV 15 plakalı özel halk minibüsü, kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda aracın kaymasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kaza sırasında aracın içerisinde yolcu olmadığı öğrenildi.
Kazada sürücü Atakan Koç ise kazayı yara almadan atlatırken, vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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