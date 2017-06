BYEGM, AFAD’ın faaliyetlerini dünyaya duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) faaliyetlerinin uluslararası kamuoyuna daha kapsamlı bir şekilde duyurulması için AFAD ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) arasında 12 Haziran 2017’de bir protokol imzalanmıştı. Protokol çerçevesinde düzenlenen ilk programla 20 ülkeden 60 medya mensubu; 18-23 Haziran 2017 tarihleri arasında İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Ankara’da temaslarda bulunarak AFAD’ı ziyaret etti ve AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden’den kurumun faaliyetleri ve mülteciler ile ilgili bilgi aldı.

“Mülteciler için Türkiye olarak 25 milyar dolar harcadık”

6 yıldır süren Suriye krizi süresince mülteciler için yapılan faaliyetleri 20 ülkeden 60 medya mensubuna slayt üzerinden anlatan AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, "2011 yılı Nisan ayında sınırımıza çok sayıda Suriyeli mülteci, evini, çocuğunu, işini kaybeden zalim lider tarafından her türlü şiddete ve baskıya maruz kalan bir millet, ülkemize sığınmaya başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile mültecileri ülkemize kabul ettik. İllerimizde ciddi tedbirler almak sureti ile 3,5 milyonu bulan mülteciyi kabul ettik. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü altyapıyı sağladık. Ülke olarak göçlere alışık olan bir milletiz. Son 500 yılda bu topraklara mültecilerin geldiğini görüyoruz. 1989 Bulgaristan, 1991 yılında Irak’tan, 1992 Yugoslavya’dan ve son olarak Suriye’den ülkemize insanlar geldi. 2011 yılında Suriye’de 11 milyonun üstündeki kişi yerinden oldu. Osmaniye, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa gibi illerimize çok yoğun bir göç oldu. 93 bin nüfuslu Kilis’te 130 bin civarında Suriyeli mülteci var, kendi nüfusundan daha fazla mülteciyi barındırıyor. 3,5 milyon mültecinin 1,5 milyona yakını öğrencidir. Yüzde 65 çocuğu okula kaydettik. Sağlık alanında ise 953 bin ameliyat gerçekleştirdik. Her türlü hastanelere gidip, ilaç ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Mülteciler için Türkiye olarak 25 milyar dolar harcadık. Tüm dünya nasıl katkı sağladı? Mültecilerin eğitim ve sağlık giderleri için 3 milyar avro kaynak Türkiye’ye aktarılacaktı. 3 milyar avronun 1.6 milyar avrosu sözleşmeye bağlandı. 4 milyar avronun görüşmeleri devam ediyor. 1.6 milyar avronun ise sadece 811 milyon avrosu kurumlarımızın hesaplarına geçti" diye konuştu.

"STK’lar vasıtası ile 34 bin tır insani yardımı Suriye’ye ulaştırdık"

BM’den Türkiye’ye mültecilerde kullanılmak üzere sadece 526 milyon dolar para aktarıldığının altını çizen AFAD Başkanı Bilden, “Tüm yardım kuruluşlarının hepsinin toplam katkısı 526 milyon dolarda kaldı. 3,5 milyon mülteci ülkemize her yıl 5 milyar dolar yük getiriyor. Suriye’nin içerisinde de perişan çok mülteci var. Hem ülkemizin STK’ları hem uluslararası STK’lar vasıtası ile şimdiye kadar 2 milyar TL’yi aşkın yaklaşık 34 bin tır insani yardımı oraya ulaştırdık. Osmaniye’de bir ilçeden daha büyük modern bir kent mülteciler için kuruldu. Geçen yıl güvenlik güçlerimizin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ’a karşı başlatmış oldukları bir temizlik harekatı vardı. 2 ay önce bitti. Bu süreçte 2 bin kilometrekarelik alan DEAŞ terör örgütünden komple temizlendi. Fırat Kalkanı operasyonunun yürütüldüğü bölgede yaklaşık 100 bin civarında öğrenci okula gidiyor. Bölgenin fırınları, sağlık ocakları ülkemiz tarafından onarıldı. İnsani yardım çerçevesinde oradaki insanların hizmetine sunuldu. Dünyanın farklı yerlerinde terör örgütleri var. DEAŞ’ın İslam dini ile hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. PKK, PYD diğer terör örgütleri ne ise DEAŞ da aynı şekilde bir terör örgütüdür. Kilis’in sıfır noktasında önemli lojistik tesisi kurduk. Tüm dünyadan gelen yardımları depomuza alarak Suriye’nin içinde bulunan insanlara uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde Suriye’nin en derinlerine kadar bu insanlara ulaştıracağız. Sizler de kendi ülkenizde bu anlamda bir duyuru yaparsanız, ülkelerden gelen yardımları çok rahat bir şekilde hallederiz” şeklinde konuştu.

20 ülkeden gelen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilden, ’Türkiye’nin diğer ülkelerden istediği destekler var mı’ sorusuna, "Bazı Körfez ülkeleri konteyner kentlerinde bize yardımcı oldular, gıda anlamında, sağlık anlamında yardım ediyorlar, hepsine sıcak bakıyoruz insanlara ulaşması için her türlü lojistik desteği sağlıyoruz" yanıtını verdi. STK’larla ilgili soruya ise AFAD Başkanı Bilden, Türk milletinin her türlü imkanını mültecilerle paylaştığını söyledi. Bilden, "STK’larımız mültecilere sahip çıktılar ve yaşamlarını 80 ilde sürdürüyorlar. STK’larımız faaliyetlerini durdurmadı. 300, 500 tane STK çalıştıranlar ülkemize gelip bizimle iş birliği yaparlarsa biz her türlü yardımı yaparız. Suriyelilerin birçoğu kendi topraklarına Türkiye sayesinde geri döndü" dedi.