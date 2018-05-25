BYEGM’den “Karışık Dünya” sergisi

BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Karışık Dünya” adlı serginin açılışına Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ve davetliler katıldı. BYEGM Genel Müdürü Akarca yaptığı konuşmada, dünyada sanatın sürekli gelişme gösterdiğini ifade ederek, “Sanatçılar bizden çok farklı oluyorlar, farklı şeyler düşünüyorlar. Ruh dünyaları çok daha farklı, gelişmiş. Dünyada sanat sürekli gelişme gösteriyor. Çok farklı alanlara doğru kayma gösteriyor. Dünyanın son tekniklerinden ve resim sanatında öncülük yapan bir sergidir. Biz eserlerini öyle gördük, çok beğendik. Kültür merkezimizde ilk kez açtığımız bir sergide Kazak resim sanatçısının eserlerini sergilemesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türk dünyasının zengin ve geçmişi olan bir uygarlığa sahip olduğunu ifade eden Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise şunları kaydetti:

“Türk dünyası zengindir. Çok kadim geçmişi olan bir uygarlığa sahibiz. Sanat, gelenek, tarih, yaptığı icraatlar ile biz bunu her zaman başkalarına tanıtmak açısından gururla ifade ederiz. Yeter ki biz bu geleneklerimizi, milli değerlerimizi ne kadar değerli olduğunu kendimiz anlayalım. Bunu da başkalarına anlatabilelim. Bugünkü etkinlik kendi içimizden çıkan genç sanatçılara bir destek amacını taşıyor.”

Sanatçıların milli değerlere sahip çıkma acısından önemli olduğunu söyleyen Saparbekuly, “Birbirimize kendi kültürümüzü tanıtmak açısından çok tatlı bir yarışma içerisinde olmamız gerekiyor. Ne kadar kültürlerimizi tanıtırsak bir ailenin mensubu olduğumuzu anlamamız açısından ve değerlerimize sahip çıkmamız açısından önemli olduğu kanaatindeyim. Buradaki eserlerin modernleşen, milli değerlerimizin kaybolduğu dönemde milli değerimize sahip çıkma açısından bir katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekuly, BYEGM Genel Müdürü Akarca ve sanatçı Karim Baigutov kurdeleyi keserek sergiyi ziyarete açtı. Akarca ve Saparbekuly, sanatçı Baigutov’dan eserler hakkında bilgi aldı.