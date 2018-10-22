Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezi ve taşra mahalleri genelinde sürdürülen yol bakım ve onarım çalışmaları ile cadde ve sokaklar kışa hazırlanıyor.

Cadde ve sokakların bakım onarımı kapsamında çalışma yapılan yerlerde sırasıyla yol altı malzeme serimi, parke taşı döşeme ve tadilat çalışmaları ile asfaltlama işlemlerini sürdüren Belediye ekipleri, Hacıkara Mahallesi Kantar 1.Sokak, Çağdaş Sokak, İstiklal Mahallesi Çınar Sokak, Rüstempaşa Mahallesi, Oymaağaç Mahallesi, Dereli Mahallesi ve Kabaca Mahallesi'ndeki çalışmalarını hava şartları kötüleşmeden tamamlamayı hedefliyor.

Yol düzenleme ve tamirat çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a kış mevsimine girmeden önce cadde ve sokaklarda çalışmaların tamamlanıyor olmasından dolayı teşekkür ettiler.