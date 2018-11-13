Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası başladı

Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliğinde başladı. 17 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında gösterilecek filmlerin tamamı ücretsiz olacak.

Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) ev sahipliğinde başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, her yaştan binlerce sinemaseveri dünya filmleri ile buluşturduklarını belirterek, “Sanat merkezlerimizde Latin Amerika Filmleri Festivali, Gezici Film Festivali, Çocuk Filmleri Festivali, İngmar Bergman sergilerinin yanı sıra İtalyan Filmleri Festivali'ni ağırlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo ise, Türkiye'deki görev süresinin bittiğini belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e tüm bu süreç boyunca kültür sanat etkinliklerine ve iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine verdiği katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Filmler saat 100'da ücretsiz

Riccardo Milani'nin 2018 yapımı “Otobandaki Kedi Gibi” filminin gösterimiyle açılan festivalde, “Güneş kalp aşk, Daniele Vicari, 2016”, “Mekan, Paolo Genovese, 2017”, “Temiz kalpler, Roberto De Paolis, 2017”, “Hayat bu, Francesca Mazzoleni, 2018”, “Evin gibisi yok, Gabriele Muccino, 2018” filmleri de yer alacak. ÇSM'de hafta boyunca saat 100'da başlayacak gösterimlerin tamamı ücretsiz olacak.