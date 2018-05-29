Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü iş birliğiyle ve TİKA’nın katkılarıyla düzenlenen Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 28 Mayıs 2018 günü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan yaptığı açılış konuşmasında, Türk tarihinin ilk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin, 20. yüzyılın başı itibariyle dünyanın büyük bir kısmında güç kazanan sömürge imparatorluklarına karşı verilen ilk mücadelelerden birinin sonucu olarak kurulduğunu dile getirdi. Kısa ömürlü olsa da etkisini uzun yıllar boyunca sürdüren büyük bir harekete dönüşen ve bugün yüz yıllık bir tarihe sahip olan Demokratik Cumhuriyet’in, Azerbaycan’ın 1991’de tekrar bağımsızlığına kavuşmasındaki güç kaynaklarından birisi olduğunu kaydeden Turan, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağların gücüne değinerek, iki ülke arasında güçlü bağların bugün de devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Necibe Nesibova ise Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin en acımasız sömürge ve baskı rejimlerinin bile Azerbaycan özgürlük düşüncesine engel olamadığını göstermesi bakımından değerli bir tarihsel miras olduğunu kaydetti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihsel ilişkilere de değinen Nesibova, Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci sevicimiz, kederi kederimizdir” sözünde vücut bulan kardeşlik bağının bugün de güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, Türk ve İslam dünyası için bir ilk olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ilk diplomatik ilişkisini Osmanlı Devleti ile kurduğuna dikkat çekti. Devletin kurucu Başkanı Mehmet Emin Resulzade’nin çağrısı üzerine Osmanlı Devleti’nden gönderilen Nuri Paşa komutasındaki Kafkasya İslam Ordusu’nun Gence’den Bakü’ye ilerleyerek Azerbaycan ordusuna yardım ettiğini belirten Çiçek, kuruluşun ardından devletin eğitim-kültür alanlarında gösterdiği gelişmeler için de Türkiye’nin desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Başkanı Prof. Dr. Sema Barutcu Özönder de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin, kısa ömürlü bir devlet olmasına rağmen, bir azim ve direnç örneği olması bakımından oldukça önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

28-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek oturumlarda Azerbaycan’da bağımsızlık düşüncesinin beslendiği kültürel kaynaklar, kurucu kadronun bağımsızlık mücadelesi, kurulan devletin çeşitli alanlarda izlediği politikalar ve Sovyet işgali sonrasında yaşananlar başta olmak üzere Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve bağımsızlık düşüncesinin Azerbaycan tarihindeki yansımaları kapsamlı olarak ele alınacak. Kurucu kadrodan Fethali Han Hoyski’nin yeğeni Kerim Mehmedzade ve Mehmet Kengerli’nin kızı Sevil Kengerli Kürşat’ın katılımlarıyla Kurucu Başkan Mehmet Emin Resulzade ve arkadaşlarının anılacağı etkinlikte ayrıca, Karabağ ve Nisan Şehitleri oturumları da düzenlenecek.