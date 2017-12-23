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23 Aralık 2017 16:12

Çağrı Miraç Aktaş okuyucuları ile Nata Vega Outlet’te buluştu

Yazılarına 16’lı yaşlarda başlayan ve birçok güzel özlü sözün yer aldığı ‘Bana Seni Seviyorum Deme Sev’ kitabı ile büyük başarı sağlayan Çağrı Miraç Aktaş Nata Vega Outlet ‘te düzenlenen imza gününde okuyucuları ile buluştu.

Çağrı Miraç Aktaş okuyucuları ile Nata Vega Outlet’te buluştu

23 Aralık 2017 16:12


“Bana Seni Seviyorum Deme” serisiyle yakaladığı başarıyı, “Sen 17 Yaşımsın” isimli eseri ile devam ettiren genç yazar Aktaş, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aktaş’ın okurları imza alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Kitaplarını imzalatanlar, sohbet etme fırsatı yakaladıkları Aktaş’la fotoğraf çektirdi.


Yaklaşık 5 yıl önce başladığı yazarlık hayatında; “Bana Seni Seviyorum Deme Sev”, “Bana Seni Seviyorum Deme Hissettir” ve “Bana Seni Seviyorum Deme Evlen Benimle”den oluşan serinin ardından “Sen 17 Yaşımsın” isimli kitabını yayınlayan Miraç Çağrı Aktaş,yağmurlu bir Ankara gününde okurları ile buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Aktaş, hayranlarıyla buluşmasına vesile olan Nata Vega AVM’ye teşekkür etti.




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