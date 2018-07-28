Çalıntı ve aranan motosikletlere operasyon

Polis ve Jandarma birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak motosikletlere yönelik Son Sürat-3 uygulaması yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde son günlerde meydana gelen asayiş, uyuşturucu, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması amacıyla “Son Sürat-3” uygulaması gerçekleştirildi. Ülke genelinde ve es zamanlı 27 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen uygulama 7.835 ekip ve 28.265 personelin katılımıyla 4.858 noktada yapıldı.

Uygulama neticesinde; 56 bin 852 motosiklet kontrol edildi, 295 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı, 3 bin 249 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi, 5 bin 783 motosiklete 5.224.632 TL idari para cezası uygulandı, 410 sahsa 362.709 TL idari para cezası uygulandı,415 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı,149 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 1 adet tabanca, 16 adet mermi, 4 adet av tüfeği ve 44 gr esrar ele geçirildi.