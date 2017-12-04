Çalışanlarda "hafta sonu baş ağrısı"

Baş ağrılarına genellikle bu durum sebep oluyor. Ayrıca hafta sonunda bozulan uyku düzeni pazartesi sendromlarına neden oluyor ve adapte olamamak yine baş ağrılarına neden olabiliyor" dedi.

Acıbadem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Mıhçıoğlu, sabah baş ağrısı ile uyanmanın ve güne ağrılı başlamanın çok sıkıntılı bir durum olduğunu ve erişkinlerin yaklaşık yüzde 10’unun bu tarz problemler yaşadığını belirtti. Mıhçıoğlu, bu problemin özellikle 40-60 yaş arası hastalarda ve kadınlarda bir miktar daha fazla görüldüğünü aktardı. Stresin ciddi bir etken olduğunu ifade eden Mıhçıoğlu, gizli seyreden veya yeni başlayan bir depresyonun da sabah baş ağrılarını işareti olabileceği konusunda uyardı. Mıhçıoğlu, "Biz böyle durumlarda hastamızı depresyon açısından değerlendiririz. Beraberinde görülen sabah uykuyu sürdürememe, endişe, kaygı, dikkat eksikliği ve aşırı bir duygusallık da varsa, hastalarımızı depresyon olarak değerlendirip tedavisine başlarız" diye konuştu.

"Ağrı kesicilerin yan etkileri göz önünde bulundurulmalı"

Bunun dışında önceden bilinen bir hipertansiyonu olan hastalarda da, ilaçların sabah baş ağrılarına neden olabileceğini dile getiren Mıhçıoğlu, sabah baş ağrısı olan birinin ilk aşamada kan basıncı değerlerini ölçtürmesi gerektiğini söyledi. Horlamaların, uykuda soluk durmasının, burundan nefes almama nedeniyle ağızdan soluk almanın da sabah baş ağrılarına etken olabileceğini ifade eden Mıhçığolu, "Sabah baş ağrıları ile uyku arasında çok ciddi bir ilişki bilimsel olarak tespit edilmiştir. Özellikle az uyku uyumak gibi, uzun uyku uyumak da sabah baş ağrılarına neden olabilmektedir. 7-8 saatin altında bir uyku periyodu beyinde serotonin maddesini düşürerek, beyin dolaşımını bozmakta ve baş ağrısına neden olmakta. Böyle bir durumda hafif bir ağrı kesici sorunu çözümleyici olabilir. Ağrı kesicilerin de yan etkilerinin farkında olmalı ve sayısını takip etmeliyiz. Örneğin aç karnına alınan bir ağrı kesici midede olumsuz yan etkilere neden olabilir. Eğer ağrı kesiciyle çözümlenemiyorsa, kişi gün içinde 20-30 dakikalık baş ağırlarını çözümlediğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Haftasonu baş ağrıları"

Gece uyku hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Mıhçıoğlu, mutlaka daha erken saatlerde uyuyarak, uyku saatini tamamlamak gerektiğini söyledi. Çalışan kişilerde hafta sonu baş ağrılarının çok sık görüldüğünü aktaran Mıhçıoğlu, "Hafta sonunda, hafta içinden daha fazla uyku eğilimi olması sebebiyle, 9 saati aşan uykularda vücut üzerinde bir stres oluşuyor ve kan dolaşımı bozuluyor. Baş ağrılarına genellikle bu durum sebep oluyor. Ayrıca hafta sonunda bozulan uyku düzeni pazartesi sendromlarına neden oluyor ve adapte olamamak yine baş ağrılarına neden olabiliyor" ifadelerinde bulundu.

Mıhçıoğlu uyku kalitesini arttırmak için uyunan odanın ısısına, nemine, uyunan yatağın ve yastığın konforuna ve gece yemek yeme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.