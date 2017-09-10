Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu’ndan birlik mesajı

Ülkemiz üzerinde tuzak kurmaya çalışanlara, hainlere, terör örgütlerine karşı daha çok kenetlenmemiz gerekiyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan ve partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Sarıeroğlu, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, “15 Temmuz’u teşkilatlarımızla birlikte yaşadık. Bir yandan kahramanlık destanı yazıldı, bir yandan da büyük bir sınavdan geçtik. Karanlık bir geceydi, Rabbim bir daha yaşatmasın. O gece Türkiye’nin başkenti Ankara’da ortaya koyduğumuz ruhla ülkemizin, vatanımızın, milletimizin bekçisi olduğumuzu gösterdik. Onur duyduğum, gurur duyduğum ve ömrümün sonuna kadar da gurur duyacağım bir vekillik dönemiydi. İnşallah bakanlık dönemimizde de sahalarda teşkilatlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bize inanan ve güvenenlerin inançlarını boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Var gücümüzle çalışacağız”

Birçok kişinin kendilerinden beklentileri olduğuna vurgu yapan Sarıeroğlu, “Önümüzde farklı bir dönem var. Taşeron olarak çalışan kardeşlerimizin bizden beklentilerinin olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlar, beklentiler, talepler sonsuz. İnşallah 80 milyonumuzun geleceği ile ilgili ülkemin hedefleri doğrultusunda bizden beklentisi olanların da gönüllerini hoş edecek şekilde bir denge oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Tüm konuları istişare ile müzakere ile diyalog ile çözmek için bir gayret içinde olacağız. Sizlerin desteği çok önemli, sahada yaptığımız çalışmalar ile ilgili geri bildirimleri bize iletirseniz inşallah daha iyi çalışmalarımız olur” diye konuştu.

“Birileri kör olsa da biz göreceğiz”

Önemli bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Bakan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimiz zulümlerle karşı karşıya geliyor. Eğer 15 yıldır Türkiye’de güçlü ve istikrarlı, emin adımlarla ilerlemiş olmasaydık bugün Arakan’daki kardeşlerimize tüm Müslümanlar adına elimizi uzatamazdık, yardımlarımızı götüremezdik. Rabbim hiçbir Müslüman kardeşimize zulüm göstermesin. Geçmişte yaşanan acıları biliyoruz, inşallah bir daha bu acılar yaşanmaz. Bir yerde sıkıntıya giren olursa güçlü, büyük Türkiye olarak her zaman orada yer alacağız. Birileri kör olsa da biz göreceğiz.”

“Birileri bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor”

Terörle mücadele konusuna da değinen Sarıeroğlu, içeride ve dışarıda yoğun bir gündemin söz konusu olduğunu, çok uyanık olmak gerektiğini vurgulayarak, “Birileri bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ülkemiz üzerinde tuzak kurmaya çalışanlara, hainlere, terör örgütlerine karşı daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Mücadelemizde en ufak bir geri adım olmayacak. Şuan insansız hava araçlarımız yerli ve milli üretimimiz olan araçlarımızla terörle mücadeleyi çok etkili şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan rahatsız olanlar var. Rahatsız olanlar rahatsız olmaya devam edecekler. Biz ülkemizde güven ve huzur ortamını kalıcı şekilde temin edinceye kadar terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlçe binasında yapılan toplantının ardından Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet Gölbaşı esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.