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08 Haziran 2018 11:33

Camiler bayrama hazır

Ramazan ayı boyunca günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, kendisine bağlı köylerdeki camileri de bayrama hazırladı.

Camiler bayrama hazır

08 Haziran 2018 11:33


Ramazan ayı boyunca günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarını; pazar yerleri ve ibadethane temizliğini hız kesmeden sürdüren Çankaya Belediyesi, kendisine bağlı köylerdeki camilerde de bayram temizliği yaptı. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri temizleyen ekipler, dezenfektasyon çalışmalarıyla da bayramda yoğun olarak kullanılacak camilerde halk sağlığı için gerekli özeni sağladı. Kömürcü, Evciler, Karahasanlı, Akarlar, Yaylaköy, Çavuşlu ve Tekke Köyleri’ne konteyner ilavesi de yapan Çankaya Belediyesi, eksik, kırık ve kullanılamaz durumdaki konteynerları da yeniledi. İlçede bin adet kompozit kapaklı çöp kovası ilavesi de yapan Çankaya Belediyesi, tüm bölgede eksikleri tamamladı.


Bayram öncesi yoğun alışverişlerin yapılacağı pazaryerlerini de büyük bir özenle temizleyen Çankaya Belediyesi, sebze ve meyvelerin hijyenik bir ortamda satışa sunulmasını amaçlıyor. Önceden belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlikle de, sokaklar kısa sürede pırıl pırıl olurken işçilere temizlik araçları da eşlik ediyor.




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