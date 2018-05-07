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07 Mayıs 2018 11:26

Camilerde Ramazan temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, 16 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde Başkent’teki camilerde “Temizlik seferberliği” başlattı.

Camilerde Ramazan temizliği

07 Mayıs 2018 11:26


Cami içlerinde ve çevresinde ayrıntılı temizlik çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk olarak Hacı Bayram Veli Camii ve çevresini temizledi. Ramazan aylarında dolup taşan, sadece Başkentlilerin değil, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de akınına uğrayan Hacı Bayram Veli Cami’nde ozon katkılı dezenfekte aracıyla hummalı bir çalışma yapıldı. Başkentlilerin, Ramazan ayı boyunca cami avlularına taşan ibadetlerini rahat, huzurlu ve temiz bir çevrede gerçekleştirebilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren yetkililer, “Hava sıcaklıklarının da arttığı şu günlerde vatandaşlarımız bakteri, virüs ve koku gibi olumsuzluklarla karşılaşabiliyor. Bunların önüne geçilebilmesi adına şimdiden ayrıntılı temizlik yapıyoruz” açıklamasında bulundu.


Çalışmaların Hacı Bayram Veli Camii ve çevresinde başladığını, Millet Camii ve Melike Hatun Camii gibi Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği ibadethanelerde de devam edeceğini belirten yetkililer, “Başkentimizin önemli camileri başta olmak üzere diğer camilerimizde de temizlik seferberliği başlattık. Camilerimizi Ramazan ayına hazırlayacağız” dedi.




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