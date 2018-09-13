Çamlıdere, Ankara Kalkınma Ajans desteğiyle markalaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek projenin toplam bütçesi 141 bin 870 TL olarak belirlendi. 10 ay içerisinde tamamlanması öngörülen proje ile Çamlıdere'nin yerel ürünlerinin marka değerinin oluşturulması ve ticarileştirilmesi sağlanacak. Proje için sözleşme, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ve Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürü Şahin Çılgın tarafından 7 Eylül 2018 tarihinde imzalandı. Çamlıdere'nin bal, ahşap oymacılığı, çam kolonyası gibi yerel ürünlerinin modern teknikler ile üretimi ve pazara sunulmasını içeren projenin, kırsal turizme katkı sağlaması da bekleniyor.

Proje kapsamında ayrıca, yerel ürünlerden promosyon malzemeleri oluşturulması amaçlanıyor ve ürünlerin tanıtımın ve satışının yapılacağı e-ticaret sitesi kurulması hedefleniyor. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık: “Çamlıdere ilçesi ülkemizin görülmeye değer turistik ilçeleri arasında yer alıyor. Desteklediğimiz proje ile Çamlıdere ilçesine ait bal, ahşap oymacılığı, çam kolonyası gibi ürünlerin markalaştırılmasını sağlayarak ilçenin tanıtımına katkı sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.