Çamlıdere Belediye Başkanı Can'a çamdan makam aracı

Caner Can, çamdan bir makam aracı yaptırdı.

Dört bir tarafı çam ormanlarıyla çevrili ve dünyanın en değerli oksijen havzasına sahip olan Çamlıdere'nin Belediye Başkanı H. Caner Can, çam ağacından bir makam aracı yaptırdı. Can'ın ilçeyi ziyaret eden protokole ilçeyi gezdirmek için yaptırdığı ve yapımı 6 ay gibi bir sürede tamamlanan araç 90 km hıza ulaşabiliyor. Atatürk'ün makam aracından esinlenerek yapılan ve "Çam 1453" ismi verilen makam aracında Vos Vos motoru kullanıldı.

Belediye Başkanı H. Caner Can, “Bu araçla biz ilçemizi ziyaret eden devlet büyüklerimizi gezdireceğiz. Normal araçta ne varsa bunda da hepsi mevut. Trafikte 90 km hıza kadar ulaşabiliyor. Çamlıdere bir turizm ilçesi ve bu farklılığımızı ortaya koyuyoruz” dedi.