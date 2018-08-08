Çamlıdere Doğa ve Hayvan Müzesi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor

Günümüzde nesli tükenmek üzere olan hayvanları gelecek nesillere taşımak, doğa ve hayvan bilincini sağlamak amacıyla kurulan Çamlıdere Doğa ve Hayvan Müzesi, ilçeye gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çamlıdere coğrafyası ve bu coğrafya üzerinde yaşayan yabani hayvanların doğal vefatlar sonucu veya hayvanat bahçelerindeki vefatlar sonucunda Çamlıdere Belediyesi tarafından oluşturulan müze, yaban hayvanlarının doğa içerisindeki yaşam biçimlerini sergiliyor.

Müzeyi ziyaret eden Nurcan Çark, "Bartın’dan geliyoruz. Hem Semerkandi’ye geldik hem Kızılcahamam’a. Bir de böyle bir yer açılmış. Çok güzel olmuş, ziyarete geldik. Belediye başkanının eline, emeğine sağlık. Herkes gelip görmeli. Yakın civardakiler değil bence uzaktakiler de gelip görmeli’’ ifadelerini kullandı.

Doğa ve Hayvan Müzesi’nin hemen yanında Terazi Müzesi de bulunuyor. Geçmişin izlerini taşıyan Terazi Müzesi ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.