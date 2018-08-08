Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 10:11

Çamlıdere Doğa ve Hayvan Müzesi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde bulunan Doğa ve Hayvan Müzesi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Çamlıdere Doğa ve Hayvan Müzesi ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor

08 Ağustos 2018 10:11


Günümüzde nesli tükenmek üzere olan hayvanları gelecek nesillere taşımak, doğa ve hayvan bilincini sağlamak amacıyla kurulan Çamlıdere Doğa ve Hayvan Müzesi, ilçeye gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çamlıdere coğrafyası ve bu coğrafya üzerinde yaşayan yabani hayvanların doğal vefatlar sonucu veya hayvanat bahçelerindeki vefatlar sonucunda Çamlıdere Belediyesi tarafından oluşturulan müze, yaban hayvanlarının doğa içerisindeki yaşam biçimlerini sergiliyor.


Müzeyi ziyaret eden Nurcan Çark, "Bartın’dan geliyoruz. Hem Semerkandi’ye geldik hem Kızılcahamam’a. Bir de böyle bir yer açılmış. Çok güzel olmuş, ziyarete geldik. Belediye başkanının eline, emeğine sağlık. Herkes gelip görmeli. Yakın civardakiler değil bence uzaktakiler de gelip görmeli’’ ifadelerini kullandı.


Doğa ve Hayvan Müzesi’nin hemen yanında Terazi Müzesi de bulunuyor. Geçmişin izlerini taşıyan Terazi Müzesi ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç