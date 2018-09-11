Çamlıdere tanıtımda sınır tanımıyor

Caner Can'ın talimatları doğrultusunda Beypazarı Festivaline tanıtım standının kurulmasının ardından Beypazarı'nda Çamlıdere tanıtımı yapılmaya başlandı.

Festivale ziyarete gelen misafirlerin de yoğun ilgi gösterdiği Çamlıdere tanıtım standı festival boyunca tanıtımına devam etti. Yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Çamlıdere standı özellikle Güney Kore, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya'dan gelen turistlerin ilgi odağı oldu. Beypazarı Festivali'ne adeta damga vuran Çamlıdere Ankara'nın hızla gelişen turizm ilçesi olarak dikkat çekti.