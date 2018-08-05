Çamlıdere’de festival coşkusu

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “21’inci yüzyıl, Türk’ün yüzyılı olduğu gibi Çamlıdere’nin de yüzyılıdır. Çamlıdere ip atlamayı değil, çağ atlamayı öğrenmiş ve öğretme yolunda da emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde düzenlenen “Çamlıdere Festivali” başladı. Davullu zurnalı eğlencelerle başlayan festivalin ilk gününde büyük bir ateş yakılarak, etrafında Sinsin oyunu ve köçek dansı yapıldı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı festivale AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İki gün sürecek olan festivalin açılışına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Geleneklerimizin yaşatılması çok önemli. Bizim köyde de Sinsin oyunu oynanırdı, hala oynanıyor. Kökeninin de Orta Asya’ya kadar dayandığı rivayet ediliyor. Böyle topluca yapılan aktiviteler bizim hukukumuzu, kardeşlik bilincimizi diri tutan, ayakta tutan şeyler. O yüzden biz de burada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Çamlıdere, Ankara’da gökyüzünün en temiz olduğu yerlerden biri. Çözüm potansiyelinin de hayli yüksek olduğu yerlerden biri. Burada böyle bir aktivite dolayısıyla tekrar Çamlıderelilerle buluşmaktan dolayı biz de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Festivalde Sinsin oyunu da oynayan Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise, “Orta Asya’dan günümüze kadar Türkler örf, adet ve geleneklerini sürdüre gelmiştir. Bunun bir parçası olan Çamlıdere de bu örf ve adetlerini 50 yıldır sürdürmektedir” dedi.

“Çamlıdere’de yapılan festivaller sıradan festivaller değildir, Türkiye’ye, Türk Cumhuriyetlerine damgasını vuracak festivallerden biridir” diyen Can, “Bir gün önceden Sinsin ile başlar, Sinsin gösterileriyle sürer. Bir sonraki gün ise Türk’ün ata sporu yağlı güreş ile devam eder. Ardından ise yöresel folklor ve sanatçılarla süregelir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çamlıdere her alanda olduğu gibi festivalde de sesini Türkiye’ye duyuran nadir ilçelerden biridir. Yani 21’inci yüzyıl Türk’ün yüzyılı olduğu gibi Çamlıdere’nin de yüzyılıdır. Çamlıdere ip atlamayı değil, çağ atlamayı öğrenmiş ve öğretme yolunda da emin adımlarla yoluna devam etmektedir.”

“Bu coşku anlatılmaz, yaşanır”

Festivalin ilk günüyle ilgili değerlendirmede bulunan Can, “Bugün burada benim hemşehrilerim, eşim, atalarım, evlatlarım, torunlarım var. Onların da yıllar boyu, asırlar boyu konuşacakları bir anıyı gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu televizyon kanallarında değil, ansiklopedilerde anlatmaya kalksak anlatamayız. Bu coşku anlatılmaz, yaşanır. Ben bugün bu coşkuyu burada hemşehrilerimle birlikte yürek yüreğe doyasıya yaşadım” şeklinde konuştu.

Can, “Çamlıdere Festivali’ne katılmayan kişiler çok şey kaybetmişlerdir. Bundan sonraki festivallerde bu kayıplarını telafi edeceklerine inanıyorum” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çamlıdere denince akla gelen en önemli unsurlardan birisi, Hazreti Ömer’in dördüncü kuşaktan torunu Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’dir. Onun çok güzel bir sözü var, ‘Gün olacak dünya Çamlıdere’ye dolacak.’ Hakikaten bu dolmada festivallerin de çok önemli rolü olacak. Bugün gelmeyenler mutlaka bir gün Çamlıdere’ye gelecekler.”