Çamlıdere’de festival coşkusu

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ’’Burası gizli bir cennet. Ölmeden önce cenneti görmek istiyorsanız buyurun Çamlıdere’ye’’ dedi.

Çamlıdere’de her yıl geleneksel olarak devam eden Çamlıdere Festivali bu yıl da renkli görüntüle sahne oldu. Geleneksel danslar, konserler ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı festivale çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde bir konuşma yapan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Çamlıdere Festivali’nin yüzyıllardır devam ettiğini belirterek, ’’Örfüne, adetine, geleneğine ve de kültürüne sahip çıkan toplumlar sonsuza kadar yaşarlar. Biz geçmişimize sahip olarak bugünle geçmiş arasındaki köprülerimizin temelini sağlam atıp, gelecek kuşaklara da örnek olmalarını sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Çamlıdere Belediyesi olarak kültüre, sanata sonuna kadar hizmet eden bir belediye olduklarını vurgulayan Can, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Bugün ülkeler milletler ekonomik yönden çok güçlü olabilirler ve dünyanın en ileri ülke seviyesine ulaşmış olabilirler ama bir de sanatta kültürde, örfte, adette bir yol almak lazım. Biz Çamlıdere Belediyesi olarak kültüre, sanata sonuna kadar hizmet eden bir belediyeyiz. Böyle özel günlerde halkımızı bir arada buluşturuyoruz. Aradaki kırgınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırıyoruz. Kendi birlik ve beraberliğimizi saplarken tüm insanlarımızı Çamlıdere’ye topluyoruz, Çamlıderemizi onlara anlatıyoruz. Çamlıdere 21. yüzyılda Ankara’nın ve Türkiye’ni parlayan yıldızı. Çamlıdere kabuğunu kırdı. Burası gizli bir cennet. Ölmeden önce cenneti görmek istiyorsanız buyurun Çamlıdere’ye. Çamlıdere anlatılmaz. Gelin Çamlıdere’yi görün, yaşayın.’’

Festivalin amacına değinen Can, her bir festivalin bir öncekinden daha büyük bir coşkuyla kutlandığını kaydederek, ’’Bu festivaller 46 senedir düzenleniyor. Her bir festival bir öncekinden daha büyük coşkularla kutlanıyor. Bundan sonra bu ilçe var olduğu müddetçe sonsuza dek bu festivallerimiz sürecek. Festivalin içeriği; ata sporumuz güreş. Bir diğeri Çamlıderemizin yetiştirmiş olduğu sanatçıların hem Çamlıdere’ye hem de Türkiye’ye buradan açılımını sağlamak. Çamlıdere’nin geçmişini bugündeki kuşaklara öğretmek. Asıl amaç bu. Tüm Türkiye’yi bu gizli cennet Çamlıdere’ye davet ediyorum’’ şeklinde konuştu.