Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, "Kötü oynayarak kazandık" dedi.

Maçın ardından açıklamada bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, mücadelenin ilk yarısında kötü oynadıklarını söyleyerek, şunları aktardı:

"Bu sıcak havada mücadele eden iki takım oyuncularını kutluyorum. İlk yarıyı kötü oynadık. Onların oynamasına fırsat verdik. Beklerin oyuna girmesine katkı sağladık. Önleri kapatmakta zorlandık. Ankaragücü bireysel oyuncularla, yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Zaman zaman adam eksilterek üzerimize geldiler. Balıkesirspor ilk yarıda oynadığı gibi bir takım değil. Topa sahip olan bir takım olmuştur. Ankaragücü ilk yarıda bizden daha iyi becerdi. Topta onlarda olunca bizi fazla koşturdular ve yordular.”

"Kötü oynayarak kazandık"

Kötü oynayarak 3 puan aldıklarını ifade eden Cangök, “İkinci yarı gole kadar Ankaragücü’nün elindeydi. Golden sonra biz daha iyi derlenip toparlandık. Tokatı ilk yarı yeseydik kendimize daha erken gelirdik. Biz de kontralara iyi çıkabilen takımız. Bunu bugün iyi beceremedik. Oyunu kenarlara taşıyamadık. Bugün kötü oynayarak kazandık. Aldığımız 3 puan bizim için moraldir. Ankaragücü lige yeni çıkmış bir takım. Onlarda takım olmak için çalışıyorlar. Gelen gidenler var. Onların kaynaşması kolay değil. Ankaragücü’ne başarılar dilerim” dedi.