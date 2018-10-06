Can dostları unutmadılar

Tüm canlıların yaşam hakkını gözeterek sokak hayvanları ile ilgili başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Keçiören Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarla minik dostları bir araya getirdi.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek için program düzenledi. Hayvanlara yönelik kötü muamelenin son bulmasını isteyen çocuklar, Ovacık'ta bulunan Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hem onları daha yakından tanımak için bilgi aldılar hem de gönüllerince sevdiler. Can dostları elleriyle besleyen çocuklar, onlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Dünyanın tüm canlılarla birlikte paylaşıldığına vurgu yapan çocuklar, Bağlum'da inşaatı devam eden hayvan barınağını duyunca çok sevindiler ve bu proje için de Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür ettiler.

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle de dikkat çeken Keçiören Belediyesi, sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Bu yıl 370 sokak hayvanının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler ayrıca, kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bıraktı.

Keçiören Belediyesi, web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor. Link üzerinden gelen taleplerle son bir yılda 63 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına adım attı.