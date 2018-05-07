Çanakkale kültür gezileri devam ediyor

İki haftada 400’e yakın vatandaş Çanakkale’yi gezdi.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek gösterilen Pursaklar Belediyesi, vatandaşları tarihle buluşturmaya devam ediyor. Düzenlenen kültür gezileri ile Pursaklar halkı tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nın yazıldığı toprakları yerinde görüyor. Vatandaşlara Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmelerini sağlayan Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, gezilerden sinemaya, tiyatrodan pikniğe bir dizi etkinlik düzenliyor. Her yıl binlerce insanı Türkiye’nin birçok şehrine götüren Pursaklar Belediyesi, bu yıl da Pursaklar’ı adeta Çanakkale’ye taşımaya devam ediyor. Bir taraftan kayıtları devam eden kültür gezisi için diğer taraftan da kafileler halinde geziler gerçekleştiriliyor. Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı’nı yerinde gören Pursaklar halkı ecdadına duyduğu minneti dualarla ifade etti. Gezilere katılan vatandaşlar, Türkiye’nin birçok yerinden hatta Kudüs gibi dünyanın birçok coğrafyasından gelip savaşarak şehit olanların mücadele ettikleri toprakları gezmek ve bu imkânlardan faydalanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Sunulan hizmetlerden ve kültür gezilerinden memnun kalan halk, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.