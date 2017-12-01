Çankaya 2017’yi kültür sanatla kapatıyor

Aralık ayında Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Galeri Çankaya’da sergiden festivale birçok etkinlik Çankayalılarla buluşacak.

Aralık ayında Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Galeri Çankaya’da birçok etkinlik Çankayalılarla buluşacak. "Ahmet Telli: Renkler/İmgeler/Sözcükler" adlı sergi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde 2-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Ankara’da yaşayan ve çağdaş şiirin en önemli temsilcilerinden olan şair Telli’nin 70’inci doğum günü için hazırlanan sergide, 70 sanatçı resim ve heykelleriyle yer alacak. Aralık ayında bir diğer önemli serginin adresi ise Çağdaş Sanatlar Merkezi olacak. “Bitmeyen Bir Yolculuk: Gide Gide Fikret Otyam’ın Ardından” sergisi, 2015 yılında hayatını kaybeden ressam, yazar ve fotoğrafçı Fikret Otyam’ı anmak üzere 55 sanatçının fotoğraflarıyla 2-21 Aralık tarihleri arası gerçekleşecek. 6 Aralık tarihinde düzenlenecek Dil-Güşa Türk Halk Topluluğu konseri sıra gecesi ise Şanlıurfa’nın geleneklerinden ‘sıra gecesi’ geleneğini Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankaralılarla buluşturacak.

8 Aralık tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde “Kardeşlerden Yansımalar Sergisi” ve aynı gün Galeri Çankaya’da “Sınır Ötesi Karma Fotoğraf Sergisi” kapılarını açacak. ÇSM, 12-21 Aralık’ta Ankaralı Gezginler Grubu 12. Geleneksel Fotoğraf Sergisi, 13-21 Aralık’ta “Kaf Dağının Ardı” fotoğraf sergisi, 18-24 Aralık’ta Kuveyt Büyükelçiliğinin Kuveytli sanatçılar Maiam Almulla ve Asad Bunashi’nin eserlerinden oluşan sergisi, 25 Aralık-4 Ocak’ta “İnme”, 26 Aralık-4 Ocak’ta “Engel Tanımayan Renkler” sergilerini Ankaralılarla buluşturacak.

8-10 Aralık tarihleri arası Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde Arjantin Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek “Arjantin Filmleri Festivali"ne ise farklı filmler perdeye yansıyacak. 26-28 Aralık tarihleri arasında Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek Meksika Film Günleri’nde ise 4 farklı Meksika filmi izleyicilerle buluşacak. Daha önceki aylarda da “Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim” başlığı ile Felsefe Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen konferans dizisi bu ay 9 Aralık tarihinde düzenlenecek “Ahlaklı Yurttaş, Ahlaklı İnsan” programıyla devam edecek. ÇSM’de gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek. 16 Aralık tarihinde de “Bir Hak Olarak Eğitim” söyleşisi gerçekleşecek. Uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden insan hakları savunucusu Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında 11 Aralık’ta İnsan Hakları Ortak Platformu ve Diyarbakır Barosu tarafından ÇSM’de düzenlenecek sergi, belgesel gösterimi ve panel ile anılacak. Enver Aysever de “Aykırı Kumpanya” yeni sahne gösterisiyle 5. sezonunda seyirciyle tekrar buluşuyor. 12 Aralık’ta Yılmaz Güney Sahnesinde izleyicilerle buluşacak oyun, ücretsiz olacak yer fişleri Yılmaz Güney Sahnesi’nden temin edilebilecek.

Çankaya Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi öncesi Ankara’ya gelişinin 98’inci yılı, “Sanatçı Gözüyle Atatürk Konseri” ve “Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan Atatürk Fotoğrafları Sergisi” ile anılacak. Konserde Orkestra Ankara ile Elif Tecer ve Metin Altun solist olarak yer alacak. Atatürk’ün sevdiği ve Ankara türkülerinin seslendirileceği gecede Seymenler de performans sergileyecek. Aynı gün Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek “Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan, Atatürk Fotoğrafları Sergisi” de Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak.