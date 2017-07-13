Çankaya 6 ayda 32 bin kişiye "hoş geldiniz" dedi

Çankaya Belediyesinin hızlı çözüm adresi olan Hoş Geldiniz Masası, 2017 yılının ilk 6 ayında 32 bin 747 kişiye hizmet etti. Masa aracılığı ile; imarla ilgili 4 bin 373, ruhsat işlemleri ile ilgili 4 bin 59, dilekçe kabule 2 bin 284, imar işlem evrakına 3 bin 953, asfalt katılıma 683, mali hizmetlere 4 bin 613, veznelere 12 bin 782 başvuru yapıldı. Çözüm Merkezi birimi de binlerce kişinin başvurduğu yer oldu.

Çankaya sakinlerine belediye binasındaki işlerinde zaman kazandırabilmek için ana girişte yer alan birimde vatandaşların en çok uğradıkları müdürlüklerin hızlı hizmet üretme birimleri bulunuyor. Alanına hakim personelin hizmet verdiği Hoş Geldiniz Masası’nda işlem süresi ortalama 4 dakika. Günde en az bin kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip olan Hoş Geldiniz Masası; sicil sorgulama, sicil oluşturma, sicil birleştirme, yol katılım harcama bedeli, emlak ve asfalt güncel hesap ekstresi gibi birçok konuda vatandaşa yardımcı oluyor.