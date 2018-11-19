Çankaya asfaltta hedefe doymuyor

2018 asfalt sezonu hedefini 250 bin ton olarak belirleyen Belediye, 296 bin tonluk asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in asfaltsız sokak kalmayacak sözüyle hareket eden ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Çankaya Belediyesi, yıl içerisinde hedeflediği asfalt rakamlarını aşarak her yıl rekorlarına yenilerini ekliyor. Asfalt sezonu başlamadan önce asfalt serimi olarak 250 bin ton hedefini belirleyen Çankaya Belediyesi, yıl bitimine 1 aydan fazla süre kalmasına rağmen 296 bin ton rakamına ulaştı.

Yılsonu hedefi aşıldı

Bünyesinde yer alan 124 mahalle ile Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım ve renkli desenli asfalt serimi çalışmaları ile ilçede asfaltsız sokak bırakmıyor. Yıl içerisinde hedeflediği 250 bin ton asfalt rakamına yaklaşan Çankaya Belediyesi 108 mahallede tüm birimleriyle çalışırken bu süreçte 461 sokak ve caddede tam kaplama, 1190 sokak ve caddede onarımları tamamladı. Çankaya sokaklarına 253 bin 300 ton tam kaplama, 17 bin 200 ton onarım ile 25 bin 500 ton renkli desenli asfalt serimi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, toplamda 296 bin ton asfalt serimi ile şimdiden yılsonu hedefi olan 300 bin ton asfalt serimini geçeceğinin işaretlerini vermiş oldu.

Asfalt birimi çankaya'nın her yerinde

Hava şartları ne olursa olsun özverili çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi 2018 sezonunda 29 okulda, 24 resmi kurumda ve 2 pazaryerinde asfalt serimi çalışmalarını gerçekleştirdi.