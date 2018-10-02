Çankaya asfaltta sezon sonu hedefine yaklaştı

Belediye, sokak ve caddelere attığı 266 bin 404 ton asfalt ile sezon hedefi olan 300 bin rakamına yaklaştı.

Çankaya Belediyesi, ilçenin birçok bölgesinde asfalt serimi çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt sezonuna başlamadan önce bu yılki hedefini 300 bin ton olarak belirleyen Çankaya Belediyesi, şimdiden cadde ve sokaklara 266 bin 404 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Tam kaplama, renkli desenli asfalt kaldırım ve onarım olmak üzere yoğun bir sezon geçiren Çankaya Belediyesi, cadde ve sokaklarda 232 bin 430 ton tam kaplama, 19 bin 754 ton renkli desenli asfalt kaldırım ve 14 bin 220 ton onarım olmak üzere toplamda 266 bin 404 ton asfalt serimi çalışması yaptı.

525 caddenin 130'unda tam kaplama asfalt serimini tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla cadde ve sokaklarda yetki devrinin 15 metreye çıkmasıyla Büyükşehir Belediyesinden Çankaya'ya devreden 525 caddede çalışmalarına periyotlar halinde başlayan Çankaya Belediyesi, 525 caddenin 130'unda tam kaplama asfalt serimini tamamladı.

Ortak kullanım alanları unutulmadı

İlçede yer alan 124 mahallenin 107'sinde asfalt serimi çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, 290 sokakta tam kaplama, 170 caddede onarım ile 850 sokakta onarım ve yama çalışmalarını bitirdi. Vatandaşların ortak kullanım alanları ile resmi kurumları da ihmal etmeyen Çankaya Belediyesi 23 okul, 20 resmi kurum ile 6 park ve 1 pazar yerinde asfalt serimini gerçekleştirdi.