Çankaya asfaltta sezonu açtı

Nisan ayında başlayıp yıl sonuna dek sürecek asfalt sezonunda tüm hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, tam kaplama, onarım ve renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında yeni rekorlar kırmayı hedefliyor. Her yıl belirlediği asfalt rakamlarını fazlasıyla aşan ve ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, yıl sonunda hedeflediği rakamların üzerine çıkmayı başarıyor. Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılını 71 bin 682 ton asfaltla kapatan Çankaya Belediyesi, 2015 yılında 150 bin ton olarak hedeflediği sezonu 189 bin 709 ton asfaltla tamamladı. Asfalt çalışmalarında her sene hedef büyüten Çankaya Belediyesi, 2016 yılında 200 bin ton hedeflediği rakamı 213 bin 726 tona çıkarırken, geçen seneyi de 163 bin 870 tonla kapatarak hedef olarak belirlediği 150 bin rakamını geçmiş oldu. Tüm birimleriyle asfalt çalışmalarını sürdüren belediye, bu sene de hedef olarak belirlediği 250 bin ton rakamını aşmak için çalışmalarına başladı. Her sene hedefin üzerinde asfaltı ilçe sokaklarına seren Çankaya Belediyesi, 124 mahallede birden asfalt çalışmalarını sürdürecek.

Çankayalıların hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmelerini amaçladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz zaman Çankaya’nın asfalt sorunu kalmayacak demiştik. Yıllar geçtikçe asfaltta hedeflerimizi artırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çankaya sokaklarına 670 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik” dedi.