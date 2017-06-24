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24 Haziran 2017 11:32

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den bayram mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den bayram mesajı

24 Haziran 2017 11:32


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma duygularıyla geçen Ramazan’ın tekrarını dilediği bayram mesajında şunları kaydetti:


“Hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden Ramazan’ın ruhuna uygun bir ayı geride bırakarak bayrama giriyoruz. Bayramlar, geleceğe hep birlikte umut içinde bakmaya, beraber olmaya, kucaklaşmaya ve birliğe vesiledir. Toplumların sahip oldukları en önemli değerler yardımlaşma, dayanışma ve eşitlik duygularıdır. Biz de Mustafa Kemal’in Çankaya’sında bu duyguları halkımızla yaşamak için her akşam yaklaşık 6 bin Çankayalıyı iftar sofralarımızda konuk ettik. Gazilerimizi, şehit yakınlarını, esnafımızı, hemşehri derneklerini, sivil toplum örgütlerini Ramazan bereketiyle ağırladık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dost elimizi uzattık. Yardımlaşma, dayanışma, eşitlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı günler olan bayramların, sevgi, saygı ve hoşgörü içinde yaşanması dileğiyle halkımızın Ramazan Bayramı’nı kutlar, aydınlık güzel günler dilerim.”




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