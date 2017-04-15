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15 Nisan 2017 12:05

Çankaya Belediyesi ’1000 Çocuk Korosu’ 23 Nisan’ı bekliyor

Çankaya Belediyesi ’1000 Çocuk Korosu’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda vereceği konserin heyecanı içinde son provalarını yapıyor.

Çankaya Belediyesi ’1000 Çocuk Korosu’ 23 Nisan’ı bekliyor

15 Nisan 2017 12:05


Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda vereceği konser için son provaları yapıyor. Çocuklar, belediyenin geleneksel hale getirdiği konser için, okullarında müzik öğretmenlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi müzisyenleriyle birlikte çalışıyor. Ahmet Yesevi Ortaokulunda başlayan provalar, Çankaya’nın çeşitli okullarında ve Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesinde devam ediyor.



97’nci yılında 23 Nisan coşkusu


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 97’nci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutladığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çocukların seslerinin birlikteliğini, 23 Nisan gibi çok özel bir günde duymak başlı başına bir bayram nedeni oluyor. Tüm Çankayalıları, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.



Repertuvarda 12 eser var


Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir repertuvarla izleyici karşısına çıkacak olan koro, “İleri”, “El ele”, “İzmir Marşı”, “23 Nisan”, “Güzel Dünya”, “Mavi Gezegen”, “Penceresi Yola Karşı”, “Yeşil Çimen Üzerinde”, “Çayır Çimen Geze Geze”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Hele Bir Gel”, “Senden Daha Güzel” şarkılarını seslendirecek. Konserde Kadri Ergen yönetimindeki Halk Dansları Topluluğu da (Hoy-Tur) gösteri yapacak. Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası’nın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda 23 Nisan saat 17.00’de vereceği konser ücretsiz olacak.




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