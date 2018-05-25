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25 Mayıs 2018 12:36

Çankaya Belediyesi 600 bin yazlık çiçek üretecek

Seralarında çiçek üretimini sürdüren Çankaya Belediyesi, bu yaz parkları süsleyecek 600 bin yazlık çiçek üretmeyi hedefliyor.

Çankaya Belediyesi 600 bin yazlık çiçek üretecek

25 Mayıs 2018 12:36


Bahar aylarının başından itibaren yazlık çiçek üretim çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan seralarına yeni seralar ekleyerek artırdığı kapasiteyle tam gaz çalışıyor. Kışlık ve yazlık çiçeklerini kendi seralarında üreten Çankaya Belediyesi, bu yaz parkları süsleyecek çiçekler için hedefini 600 bin olarak belirledi. Şubat ayında başlayan ve bahar aylarıyla birlikte hız kazanan çalışmalarda maviden kırmızıya, sarıdan mora ve beyaza kadar çeşitli renklerdeki çiçekler parklardaki yerini almaya başladı.


Yeni inşa ettiği iki yeni serayla birlikte yıllık çiçek üretimini yaklaşık yüzde 35 oranında artıran Çansera’nın ürettiği aslanağzı, begonya, petunya, vapur dumanı, vinka, alisyum, ateş, kadife, saraypatı, yıldız, zinya ve bodrum papatyası gibi yazlık çiçekler Çankaya parklarını rengarenk bir görsel güzelliğe bürüyor.




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