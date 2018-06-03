Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarına hızlı başladı

Aralık ayı sonuna dek sürecek asfalt çalışmalarına Naci Çakır Mahallesi’nden başlayan Çankaya Belediyesi, tam kaplama ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Asfalt çalışmalarına Naci Çakır Mahallesi’nden başlayan Çankaya Belediyesi, bu sezon 250 bin ton olarak hedeflediği rakama ulaşmak için 124 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği günden bu yana ilçeye 670 bin ton asfalt serimi gerçekleştiren belediye, vatandaşların talepleri doğrultusunda plan ve program dahilinde tüm sokaklarda çalışmalarını sürdürecek.

Çankaya Belediyesi, bir yandan sokaklara asfalt serimi gerçekleştirirken bir yandan da eskiyen kaldırımları dayanıklı ve uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırım ile kaplıyor.