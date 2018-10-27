Çankaya Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesinden gelen konuklarını ağırladı.

Çankaya Belediyesinin konukları bu kez Marmara Bölgesi'nden oldu. Bursa Nilüfer Belediyesinden gelen 90 kişilik kafile önce Anıtkabir'i ziyaret etti, ardından Ankara'yı ve Çankaya'yı gezme imkanı buldu. Nilüfer Belediyesi, engelli bireyleri sosyal yaşama dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları ile Ankara gezisi düzenledi. 90 kişilik misafir ekibe ev sahipliğini Çankaya Belediyesi yaptı. Engelli birey ve yakınları ilk olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Bizim Ev sakinleri daha sonra MTA Tabiat Tarihi Müzesi'ni gezdi.

Çankaya Belediyesinin kendileri için hazırladığı ikramlarla öğle yemeklerini yiyen Bursalı misafirler, Ankara gezilerini şehir turuyla tamamladı.