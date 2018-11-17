Çankaya Belediyesi çalışmalarına hızla devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in göreve gelmesinden bu yana Çankaya tarihinin en kapsamlı ve büyük yatırım planını uygulayarak her bölgede çalışma yürüttü. Bütünşehir Yasası ile Yenimahalle ilçesinden Çankaya'ya geçen mahalleler de dahil olmak üzere Çayyolu bölgesine yeni eserler kazandıran Çankaya Belediyesi, bölgedeki yeşil alan miktarını da artırdı. Çayyolu'nda 2014 yılından bu yana her alanda çalışma yapan Çankaya Belediyesi, bölgeye hobi ve kişisel gelişim kursları ile meslek edindirme kurslarının verildiği 5 yeni Çankaya Evi, Baharevi, 2 yeni kreş, 22 parkla toplam 180 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Belediye, Çayyolu, Türkkonut, Ümitköy, Mutlukent, Bilkent Çankaya Evleri, Mutlukent Baharevi, Bulut ve Mutluluk Kreşini Çankayalıların hizmetine sundu. Çankaya Belediyesi, Kurtuluş Savaşı Parkı ile İlhan Cavcav, Hayrettin Karaca, Kamer Genç, Orhan Veli parklarının yanı sıra spor parklarına da Şenol Güneş, Abdullah Baştürk gibi Türkiye'ye değer katan isimleri vererek bölgeye toplamda 22 park kazandırdı. Vatandaşların ortak kullanım alanlarının fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını Çayyolu bölgesinde de gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, devlet okullarında, ibadethanelerde temizlik ve tadilat çalışmalarının yanı sıra taksi durakları ve muhtarlık binalarında da tadilat yaptı.