Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 10:55

Çankaya Belediyesi ilaçlamalarına 24 saat devam ediyor

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri her yıl yaklaşık 70 bin hektarı aşkın alanda uçkun çalışması, bin 500 hektara yakın alanda ise larvasit çalışması yapıyor.

Çankaya Belediyesi ilaçlamalarına 24 saat devam ediyor

27 Haziran 2018 10:55

24 saat çalışan ekipler, uçkunla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.


Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, her yıl yaklaşık 70 bin hektarı aşkın alanda uçkun çalışması yapıyor. Belirlediği 30’a yakın jit alanını (sulak alan, bataklık, çöp) kapsayan bin 500 hektarlık alanda ise larvasit çalışması gerçekleştiriyor.


İlçe sınırlarında bulunan 124 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler, Çankaya’ya bağlı Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde de çalışmalarına devam ediyor. İbadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler talepte bulunan kamu kurumlarında da gerekli çalışmaları yapıyor.


24 saat aralıksız çalışan Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri, 4 vardiya halinde hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç