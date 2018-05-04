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04 Mayıs 2018 15:55

Çankaya Belediyesi kadınların el emeğine pazar oluşturmaya devam ediyor

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine pazar oluşturmaya Anneler Günü öncesinde de devam ediyor.

Çankaya Belediyesi kadınların el emeğine pazar oluşturmaya devam ediyor

04 Mayıs 2018 15:55


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerine pazar oluşturmaya devam ediyor. İlk olarak alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarla kadınların ürettiklerini alıcısıyla buluşturan, ardından pazar yerlerinde ’’ev’’ emeği göz nuru stantlar açan Belediye, Mayıs ayının ikinci pazarı olan (13 Mayıs) ’’Anneler Günü’’ öncesinde de kadınlara stant sağlıyor. 5-12 Mayıs tarihleri arasında, Çankayalı kadınların ürettiği ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse kadar pek çok ürün Taurus ve Panora alışveriş merkezlerinde alıcısıyla buluşacak. Stantlarda takı, bere, defter, şişe boyama, deri ürünler, anahtarlık, örgü bebekler de yer alacak.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların üretimde bulunması kadar ürünlerin alıcısına ulaşmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, ’’Çankaya emekçi kadınların kalesi olmaya devam edecek. Kadınların emeğinin görünür kılınması ve maddi karşılığını bulması bizim için büyük mutluluk’’ ifadelerini kullandı.




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