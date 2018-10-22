Çankaya Belediyesi Müzik Atölyesi açıldı

Her açılışıyla yaşamın farklı bir alanına dokunan Çankaya Belediyesi, bu kez de Müzik Atölyesi ile Çankaya'ya mini bir konservatuvar kazandırdı.

Her açılışıyla yaşamın farklı bir alanına dokunan Çankaya Belediyesi, Müzik Atölyesi'ni hizmete açarak Çankaya'ya mini bir konservatuvar kazandırdı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açılışı gerçekleştirilen Müzik Atölyesi, Çankaya Belediyesinin markalarından 1000 Çocuk Korosu'nun da çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Müzik Atölyesi ile Çankaya'nın önemli bir eksikliğinin daha giderildiğini belirterek, “Amacımız atölyemizin bir konservatuvar gibi çalışması. Buradan çok değerli sanatçıların yetişmesini umut ediyoruz” dedi. Her 23 Nisan'da verdiği konser ile ünü tüm Türkiye'ye ulaşan 1000 Çocuk Korosu'nun çalışmalarına Müzik Atölyesi'nde devam edeceğini hatırlatan Taşdelen, “Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir'. Sanat her zaman özgür düşünceyi beraberinde getirir, demokrasiyi ve Cumhuriyeti besler. Cumhuriyetimizin temeli kültürdür şiarıyla bu alanda yatırımlarımıza ağırlık verdik” diye konuştu.

“Hayat neredeyse Çankaya orada”

Belediyeciliğin sadece asfalt, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını; Çankaya Evlerinden kreşlere, yüzme havuzlarından buz pistine, halk karttan kent ve tarıma hayatın her alanında halka hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydeden Taşdelen, “Hayat neredeyse, Çankayalı neredeyse Çankaya Belediyesi oradadır” dedi.

Çankaya'nın konservatuvarı

Atölye, 2009 yılından bu yana binlerce çocuğun oluşturduğu ve her 23 Nisan'da konser veren 1000 Çocuk Korosu başta olmak üzere birçok sanatsal eğitime ev sahipliği yapacak. Klasik gitar, keman, flüt, piyano, bağlama, şan/ solfej, bateri, perküsyon enstrümanlarının yanı sıra Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu'nda yetiştirilmek üzere, yetenekli ve istekli olan genç ve çocuklarla müzikal çalışmalar gerçekleşecek. Çocuklar için 8 yaştan itibaren, gençler için ise 17 yaş ve üzerine eğitimlerin verileceği Atölyede, performans sahnesi, bireysel ve grup çalışmaları için derslikler, orkestra çalışmaları için özel ayrılmış bir salon ve koroların rahatlıkla çalışabileceği bir ortam ve bateri, perküsyon çalışmaları için de ritim salonu bulunuyor.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve birçok Çankayalının katıldığı açılış töreninde, 1000 Çocuk Korosu Eğitmenleri ve çocuk korosu mini bir konser verdi.