Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 5 bölgeye kurduğu iftar çadırının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına da iftar yemekleri vermeye devam ediyor. Belediyenin Cebeci, Türközü, Öveçler, Cevizlidere ve Esat bölgelerinde kurduğu iftar çadırlarında her gün yaklaşık 6 bin vatandaş orucunu açarken, sivil toplum kuruluşları için de iftar yemekleri düzenleniyor. Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu’nda son olarak Niğdeliler Vakfı’nı ağırlayan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberliğin simgesi olan kardeşlik sofralarını kurmaya devam edecek.

Göreve geldiğinden bu yana kurdukları iftar çadırlarının dolup taşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ’’Bu Ramazanda da iftar sofralarımızda paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği yaşıyoruz’’ dedi. Taşdelen, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, hizmette hiçbir ayırım yapmadan, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit yaklaştıklarını ifade ederek, Türkiye’de dirliğin, birliğin, dayanışmanın artarak sürmesini, bereketli sofraların daha da büyümesini dilediğini belirtti.