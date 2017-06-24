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24 Haziran 2017 11:29

Çankaya Belediyesi Ramazan’da 152 bin kişiyi iftar sofrasında ağırladı

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından beri kurduğu iftar çadırlarında bu yıl da binlerce vatandaşı kardeşlik sofralarında ağırladı.

Çankaya Belediyesi Ramazan’da 152 bin kişiyi iftar sofrasında ağırladı

24 Haziran 2017 11:29

Ramazan başladığında Cebeci, Esat, Türközü, Öveçler ve Cevizlidere’de kurulan çadırlarda bir ayda 152 bin kişi iftar yaptı.


Sivil toplum kuruluşlarına da iftar daveti düzenleyen Çankaya Belediyesi, Çankayalı muhtarları, engelli örgütlerini, Ankara’da yaşayan Kahramanmaraş, Düzce, Niğde, Konya, Ordu, Yozgat, Kırşehir ve Çerkes dernekleri ile Çankaya Kaymakamlığı ortaklığında organize ettiği iftarda şehit ailelerini ve gazileri de konuk etti.



Ülkede dirlik ve birlik temennisi


İftar çadırlarının her akşam dolup taşmasından mutlu olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Hizmette hiçbir ayırım yapmadıklarını, inancı, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun halka eşitlik anyayışıyla dokunduklarının altını çizen Alper Taşdelen, “Acıda, sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşadık. Güzel ülkemizde nice Ramazanları hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın bozulmadan, tam tersi artarak sürmesi ve huzur içinde yaşamaktır. 1 milyon Çankayalının tümünü kucaklıyor, bereketli sofralarımızın daha da büyümesini temenni ediyorum” diye konuştu.



ÇAYED Yarım Elma’dan 2500 gıda kolisi


Çankaya Belediyesinin tarihinde bir ilk olarak hayata geçirdiği ve 2014 yılında başlatılan uygulama ile bugüne kadar 430 bin Çankayalı iftar sofralarında buluştu. Bu yıl Esat, Cebeci, Türközü, Cevizlidere ve Öveçler’de kurulan 5 çadırda 152 bin Çankayalı ağırlandı. Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği ÇAYED - Yarım Elma da Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 2 bin 500 gıda kolisi dağıttı.




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