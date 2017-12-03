Çankaya Belediyesi yenilediği parka Mehmet Akif Ersoy ismini verdi

Yeni parklarını birbiri ardına açarak halkın kullanımına sunan Çankaya Belediyesi, üç gün önce açtığı Aziz Sancar Parkı’nın ardından şimdi de baştan sona yenilediği ve milli mücadelenin önemli isimlerinden İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un adını verdiği parkın açılışını yaptı. “Bando Majör”ün marş ve şarkılardan oluşan dinletisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kültür Mahallesi’nde Çaldıran Sokağın adıyla anılan ama meclis kararı bulunmayan parka ilk kez meclis kararıyla isim verildiğini açıkladı.

“Mehmet Akif Ersoy’un ismini bu parkımıza vererek çok büyük bir eksikliği gidermiş oluyoruz”

Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olduğunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeye bağımsızlığı kazandırdığı kent olduğunu ifade eden Alper Taşdelen, şunları söyledi:

“Aynı zamanda Ankara, İstiklal Marşı’mızın kabul edildiği yer. İstiklal Marşı’mız da bizim ulus olarak özgürlüğü kazanmamızın sembolüdür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in adı Çankaya’da yoktu. Şimdi biz meclis kararı ile Mehmet Akif Ersoy’un ismini bu parkımıza vererek çok büyük bir eksikliği gidermiş oluyoruz. Çünkü biz özgür yaşamak istiyoruz, tam bağımsız yaşamak istiyoruz ve bunun en yegane timsali de bayrağımızdır, İstiklal Marşı’mızdır ve 80 milyon yurttaşımızdır. Mehmet Akif Ersoy ismi bu parkımızla birlikte bundan sonra Çankaya’da yaşayacak.”

“Ankara’nın en başarılı belediyeleri Atatürkçülerdir”

Hayata geçirdikleri projelerle belediyeciliğin Atatürkçülerin, sosyal demokratların işi olduğunu kanıtladıklarını vurgulayan Taşdelen, “Hiçbir desteğimiz olmamasına rağmen Ankara’nın en başarılı iki belediyesi Çankaya ve Yenimahalle’dir. Bu, halkını sevdiğinde oluyor, kamu yararını gözettiğinde oluyor, ranta, talana, betona teslim olmadığında oluyor” diye konuştu.

"Herkese ve her yaşa hitap eden yepyeni bir park oldu"

Parkın zemininin yükseltilerek yoldan geçen insanların rahatça görebilecekleri noktaya çıkarıldığını ve baştan sona yenilenerek çok daha rahat kullanılabilir bir park haline dönüştürüldüğü ifade eden Alper Taşdelen, “Burayı, herkese ve her yaşa hitap edebilecek, çok fonksiyonlu bir parka dönüştürdük” dedi.

Taşdelen konuşmasını, yüklenici firma yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

Kültür Mahallesi Muhtarı Serpil Erenoğlu, Çankaya’da birbiri ardına hayata geçirilen önemli projeler olduğunu, yenilenen parkın da bunun bir göstergesi olduğunu, halkın içinde, halkla bütünleşen ve yerel yönetime ciddi güç veren belediye başkanıyla gurur duyduklarını belirterek mahalle adına çiçek sundu.

Ankara’nın en yoğun bölgelerinden birinde merkezi konumuyla halkın gözde parklarından olan Mehmet Akif Ersoy Parkı, 4 bin 597 metrekarelik toplam alana sahip. 2 bin 652 metrekarelik yeşil alanı bulunan park, 170 metre uzunluğunda iki parkurlu koşu yolu, 432 metrekarelik yürüme yolları ile mini futbol ve basketbol sahalarını içinde barındırıyor. 124 metrekarelik fitness alanı ile de hizmet verecek olan park, vatandaşların sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyor.

Bitkisel dokusu da büyük ölçüde yenilenerek güçlendirilen Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda çocuklar ve çocuklu aileler de unutulmadı. 556 metrekarelik büyük bir oyun alanıyla çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri ortam hazırlayan Çankaya Belediyesi, köpek sahipleri için de özel olarak 293 metrekarelik köpek gezdirme alanı hazırladı.