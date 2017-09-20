Çankaya Belediyesi yetenekli çocuklara eğitim imkanı sağlıyor

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu’nda eğitim alan 4 öğrenci, konservatuvara girmeye hak kazandı.

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu çocukların özel etkinliklerde bir arada şarkı söylemelerine vesile olurken, yeteneği olan çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine de imkan tanıyor. Kurulduğu 2009 yılından bu yana 10 bin öğrencinin yolunun kesiştiği Bin Çocuk Korosu’nda çocuklar konservatuvar sınavlarına da hazırlanıyor. Bağlama, gitar, piyano, koro ve şan alanlarında 600 öğrenci ile birebir çalışma gerçekleştirilen Bin Çocuk Korosu’nda çalışmaların karşılığı her yıl konservatuvarlara öğrenci göndererek alınıyor. Müziksel işitme durumlarına bakılarak eğitimlere başlayan çocuklar, tamamı ücretsiz olan ve eğitmenleri aracılığıyla devam ettikleri eğitimler sonucunda hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Verdiği eğitimle özel eğitim merkezleriyle yarışan ve konservatuvara yerleşim konusunda hiçbir seneyi boş geçmeyen Bin Çocuk Korosu’nda bu eğitim-öğretim döneminde 4 öğrenci konservatuvara gitmeye hak kazandı. Eğitmenleriyle birebir çalışarak konservatuvar sınavlarına hazırlanan çocuklardan Emre Can Demir ve Yasmingül Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Ezgi Kuyucu adlı öğrenci Bilkent Üniversitesi Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi Bölümü’nde, Sinan Güleç de Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam edecek.

"Bağlama hayatımın parçacı oldu"

Bin Çocuk Korosu’yla yolu 3,5 sene önce kesişen ve o zamandan bu yana eğitimlerine devam eden 15 yaşındaki Yasmingül Kaya, müziğe adım atmasına amcasının vesile olduğunu ve bağlamanın hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti. Yasmingül, en büyük hayalinin ise öğretim üyesi olarak yeni yetenekler yetiştirmek olduğunu söyledi.

"İdil Biret’le konser vermek isterdim"

Bin Çocuk Korosu’nun küçük yeteneklerinden birisi de Bilkent Üniversitesi Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi Bölümü’nü kazanan Ezgi Kuyucu. Eğitmenlerinin müziğe yetenekli olduğunu keşfetmesiyle birebir çalışmalara başlayan 9 yaşındaki Ezgi, Bin Çocuk Korosu’nda 1 yıllık piyano eğitimiyle konservatuvarı kazandı. Müziğin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Ezgi, bir gün ünlü piyanist İdil Biret’le konser vermek istediğini söyledi.