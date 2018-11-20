Çankaya Belediyesi'den 'kadına şiddete' dur

Çankaya Belediyesinin '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' etkinlikleri, gazeteci Banu Güven'in söyleşi ve konseriyle başladı.

Çankaya Belediyesi '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' etkinliklerini Çankayalılarla buluşturmaya başladı. Başta şiddet olmak üzere kadına yönelik sorunlara ilişkin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerin ilki, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gazeteci-sunucu Banu Güven'in söyleşi ve konseriyle başladı. Çankaya Belediyesinin düzenlediği etkinliğin farkındalık yaratma açısından yararlı sonuçlar doğuracağını ümit eden Banu Güven, şiddetin sadece fiziksel boyutlarda kalmadığını sözsel ve sosyal medya üzerinden de şiddetin çok yaygınlaştığını hatırlattı. Toplumun her kesimine karşı bir şiddet sarmalının içerisinde olduklarını ve bunları önlemek için toplumun her katmanına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Güven, yerel yönetimlerden başlayarak kadınlara, çocuklara, hayvanlara uygulanan şiddeti önlemek için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi.

Haberci kimliğinin yanı sıra caz tutkusunu sahneye taşıyan Banu Güven, söyleşinin ardından konuklara müzik ziyafeti çekti. Lise ve üniversite yıllarından beri müzikle özellikle cazla haşır neşir olan Güven, güçlü kadınların hikayelerinin anlatıldığı parçaları seslendirdi. Güven'e kontrbasta Kağan Yıldız, piyanoda Uraz Kıvaner eşlik etti.

Konser sonrası Banu Güven'e çiçek takdim eden Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında kendilerini yalnız bırakmayarak destek olduğu için Güven'e teşekkür etti.