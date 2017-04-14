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14 Nisan 2017 12:49

Çankaya Belediyesinde ayın personellerine teşekkür belgesi verildi

Çankaya Belediyesi çalışanları, geleneksel hale gelen "Ayın Personeli" uygulamasında teşekkür belgelerini Başkan Alper Taşdelen’in elinden aldı.

Çankaya Belediyesinde ayın personellerine teşekkür belgesi verildi

14 Nisan 2017 12:49

Çalışanları makamında ağırlayan Taşdelen, “Belediye, çalışanlarıyla hemhal olmalı, omuz omuza çalışmalı. Hizmetlerimizin daha iyiye ulaşması noktasında katkı veren tüm emekçi dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


Çankaya Belediyesinde geleneksel hale gelen “Ayın Personeli” uygulaması, bu ay 8 personeli ve tüm kademelerdeki yöneticileri Başkan Alper Taşdelen’in makamında bir araya getirdi. Personelin motivasyonunu artırmak, çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla başlatılan uygulamanın tüm çalışanları kapsadığını belirten Başkan Taşdelen, “Başkanından çalışanına hepimiz elimizi taşın altına koyup fedakarca çalışıp güzel işlere birlikte imza atıyoruz. Belediye, çalışanlarıyla hemhal olmalı, omuz omuza çalışmalı. Hizmetlerimizin daha iyiye ulaşması noktasında katkı veren tüm emekçi dostlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.


"Ayın Personeli" ödülüne bu ay Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Didem Ökten, Dış İlişkiler Müdürlüğünden İsmail Canbaz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Ulaş Kahraman, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Ayşegül Kepiç, Park ve Bahçeler Müdürlüğünden Melahat Çelebi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden Serdal Erbaş, Veteriner İşleri Müdürlüğünden Volkan Türk ve Yazı İşleri Müdürlüğünden Uğur Gültepe layık görüldü. Başkan Taşdelen’in teşekkür belgelerini takdimi sırasında yöneticiler de çalışanlarının ödül alma gerekçesini sunarak, her bir personelin yönetici, personel ve vatandaşlar tarafından takdir edilmesinin önemine vurgu yaptılar.




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