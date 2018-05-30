Çankaya Belediyesi’nden 3 bin 83 haneye evde bakım hizmeti

Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü Evde Temizlik ve Evde Sağlık Birimlerinden 2018 yılı başından bu yana 3 bin 83 hane yararlandı. Evde Temizlik Hizmeti 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini yapamayan ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti de alamayan vatandaşlara veriliyor. Evde Sağlık Hizmetinde ise pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Evde Sağlık Hizmetinden de yaş sınırı olmaksızın engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ekonomik yoksunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki vatandaşlar yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı bu hizmetler, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde veriliyor.

Vatandaşların Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne bizzat başvurarak ya da 0850 455 02 65 numaralı telefondan ulaşarak başvurabileceği Evde Temizlik Hizmetinde, ilk olarak başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor, daha sonra periyodik olarak temizlik hizmeti veriliyor. Evde Sağlık Hizmetinde ayrıca, sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği vatandaşlar arasında farklı sağlık şikayetleri bulunanlara da ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendirme desteği veriliyor. 2018 yılının ilk beş ayında Evde Sağlık Hizmetinden 2 bin 216, Evde Temizlik Hizmetinden 323, hasta nakil hizmetinden 526 vatandaş yararlanırken, 18 kişiye de sağlık durumu değerlendirme ve yönlendirme desteği verildi.

Çankaya Belediyesi tarafından evde bakım hizmetleri kapsamında vatandaşlara verilen temizlik ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmetleri de sağlanıyor.

Çankaya Belediyesinin Evde Sağlık ve Evde Temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ne ulaşarak talepte bulunarak bu hizmetleri alabiliyorlar. Hizmetlerin ücretsiz sağlandığı Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyor.