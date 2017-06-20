Çankaya Belediyesinden 3 kreş daha geliyor

Belediye, yapımı devam eden Masal Kalesi, Ayşe Serim ve Çamlıtepe Gündüz Bakımevleri de açıldığında yaklaşık 440 çocuğa daha hizmet vermiş olacak.

Türkiye’de okul öncesi eğitim konusunda kapsamlı hizmetiyle dikkat çeken Çankaya Belediyesi, bu hizmetini yaygınlaştırıyor. Çağdaş, kaliteli ve uygun ücretli olmasından dolayı vatandaşların, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine gösterdiği yoğun ilgiyi karşılamak amacıyla kapasitesini artırarak daha fazla sayıda çocuğa hizmet vermeyi hedefleyen Belediye, yıl sonuna kadar 3 gündüz bakımevini daha hizmete açacak. Yapımı devam eden Masal Kalesi, Ayşe Serim ve Çamlıtepe Gündüz Bakımevleri de açıldığında, Çankaya Belediyesi 440 çocuğa daha çağdaş okulöncesi eğitimi vermiş olacak.

Çankayalıların, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine yoğun talep göstermesinden dolayı geçen yıl başlattıkları noter kurası uygulamasının bu yıl da yapıldığını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, herkes için eşit hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yıl, Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine 761 çocuk için başvuru yapıldığını belirten Alper Taşdelen, “Bu yıl bin yüz çocuğumuza okul öncesi eğitimi sağladık. 300 çocuğumuzu da ilkokul eğitimine uğurladık. Amacımız çocuklarımıza bilimin ve aklın ışığında eğitim vermek. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, felsefeyle, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki, kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve ülkesine hizmet edecek. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Taşdelen, bu dönem Çankaya’ya 4 gündüz bakımevi kazandırdıklarını belirterek yapımı devam eden 3 gündüz bakımevini de hizmete açtıklarında yaklaşık 2 bin çocuğa hizmet vereceklerini söyledi. Kreşler yeni döneme Eylül ayında başlayacak. Bu yıl kayıt yaptıran 2014 doğumlu çocuklar, 11 Eylül 2017’de, devam eden ve üst yaş grupları ise 18 Eylül 2017 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacak.