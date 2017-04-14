Çankaya Belediyesinden Çiğdemlilere yüzme havuzu müjdesi

Birlik Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’ne yapılacak olan yüzme havuzu ve spor kompleksinin inşaatı da başladı.

Açılışlar ve temel atma törenleriyle 2017 yılına hızlı bir başlangıç yapan Çankaya Belediyesi, "4 Ayda 24 Eser" sözünü bir bir yerine getiriyor. Belediye, Birlik Yüzme Havuzu’nun ardından Çiğdem Mahallesi’nde yeni yüzme havuzu ve spor kompleksinin inşaatına başladı. 20 Mayıs’taki temel atma töreni öncesi hafriyat çalışmalarına hız veren ekipler, rehabilitasyon için özel havuzların da yer alacağı ’yarı olimpik’ tesisi yıl sonuna kadar tamamlamış olacak.

Çankaya’da 2016 ve 2017’de son 20 yılın en büyük yatırım hamlesini hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’da şimdiye kadar hiç yapılmamış bir projeyi daha adım adım hayata geçiriyoruz. İlk yüzme havuzu ve tesisinin çalışmalarına Birlik Mahallesi’nde, Lozan Park içinde başlamıştık. İlk havuzumuz yaz aylarında hizmete girmiş olacak. İkincisinin inşaatı ise Çiğdem Mahallemizde başladı. Çiğdem’deki yüzme havuzumuzu da bu yıl açacağız. Böylece önemli bir eksiği daha tamamlayacağız. Çankaya’yı proje anlamında da Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir ilçe haline getireceğiz” dedi.

Projeleri tamamlanan iki merkez de olimpik standartlar ve kalitede inşa edilecek. İçinde bir adet 25 metre uzunluğunda ve altı kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 25 metrekare rehabilite-eğlence havuzu yer alacak tesislerde Çankayalılar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da bulunacak.