Çankaya Belediyesinden gençlere yabancı dil kursu

Projeden devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan Çankayalı gençler yararlanacak.

Sosyal belediyecilik adına somut hizmetler üreten Çankaya Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Gençlere ve eğitime özel önem veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 10 yabancı dil okulu ile indirim protokolü imzaladı. Projeden devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan Çankayalı gençler yararlanacak. Çankaya Belediyesinde gerçekleşen imza törenine, projede yer alan dil okullarının temsilcileri katıldı. Dil okullarının temsilcilerine teşekkür eden Taşdelen, “Sağlık alanında Sağlık Kart ile vatandaşlarımıza sağladığımız ayrıcalığı şimdi de eğitim alanına taşıyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile gençlerimiz 10 farklı özel eğitim kurumunda yüzde 60’a varan indirimlerden yararlanacak. Çankaya özel bir ilçe Çankayalı olmak da ayrıcalık gerektirir. Belediyemiz sizlerle birlikte Çankayalıya özel hizmet etmenin ayrıcalığını yaşayacak” dedi.

Çankaya Belediyesinin gündüz bakımevlerinde ve Çankaya Evlerinde vatandaşa ücretsiz yabancı dil eğitimi verildiği bilgisini de paylaşan Taşdelen şunları söyledi:

“Kreşlerimizde uzman öğretmenlerimiz ile bin çocuğumuza, Çankaya Evlerimizde Çankaya Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokol çerçevesinde 2 bin vatandaşımıza İngilizceden Rusçaya, yabancı dil eğitimini ücretsiz olarak veriyoruz. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi TÖMER ile de anlaşmamız bulunuyor. Mustafa Kemal’in, Cumhuriyetin ilçesi Çankaya’da yaptığımız işlerle Türkiye’ye örnek olmak bizim için gururdur. Gençlerimizin Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda iyi ve donanımlı bir birey olarak yetiştireceğimizin sözünü veriyorum."

10 farklı dil okulu ile gerçekleşecek projeye katılım için gençlerin 18-30 yaş aralığında olması gerekiyor. Projeden devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan Çankayalılar yararlanabilecek. Başvuru için Çankaya’da ikamet ettiğini gösterir belge, öğrenciler ve mezun olanlar için not ortalamasını gösterir belge istenecek. Üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilerden de sınav sonuç belgesi istenecek. Başvurularda 4’lük sistemde 2.30 ve üzeri ile 100’lük sistemde 65 ve üzeri not ortalaması dikkate alınacak. Başvurular, Çankaya Halk Sağlığı Merkezi Mithatpaşa Caddesi No:52 Kat 4’de yapılabilecek.

Belediyenin gençlere yönelik projelerinden biri olan yabancı dil eğitimini sağlayacak ve farklı oranlarda indirim uygulanacak dil okulları ise şöyle: "Karacan Akademi, Active English, London Bridge Dil Okulları, Ankara Amerikan Kültür Dil Okulları, Birleşik Krallık İngiliz Kültür Dil Okulları, English Time, Özel Bahçelievler Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu, Özel Etimesgut Türk Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu, Kavaklıdere Çankaya Türk Amerikan Derneği Dil Okulu, Prestige English Yabancı Dil Kursu."