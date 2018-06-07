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07 Haziran 2018 13:50

Çankaya Belediyesinden Huzur Kapalı Pazar yeri

Çankaya Belediyesinin pazar yerlerini sadece sebze meyve alışverişinin yapıldığı yerlerden çıkarıp birer kent meydanı haline dönüştürdüğü pazar yerlerine bir yenisi daha ekleniyor.

Çankaya Belediyesinden Huzur Kapalı Pazar yeri

07 Haziran 2018 13:50


Çankaya Belediyesinin zamanın şartlarıyla eskiyen ve yenilenmesi gereken pazar yerlerini sosyal aktivitelerin düzenlendiği, insanların sürekli kullanabileceği birer kent meydanı haline getirdiği pazar yerlerine Aşıkpaşa, Cebeci, 100. Yıl ve Esat’tan sonra Öveçler’de bulunan Huzur Pazaryeri de ekleniyor. Konut yerleşiminin ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Öveçler bölgesinde bulunan Huzur Pazaryeri’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, pazar yeri haftanın 7 günü çeşitli biçimde hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Sebze ve meyve tezgahlarının yanı sıra içerisinde sosyal etkinliklerin yapılabileceği, alışveriş mağazalarının bulunacağı Huzur Kapalı Pazaryeri 4 bin 961 metrekarelik alanıyla mahalle sakinlerine hizmet verecek.




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