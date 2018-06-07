Çankaya Belediyesinden Huzur Kapalı Pazar yeri

Çankaya Belediyesinin zamanın şartlarıyla eskiyen ve yenilenmesi gereken pazar yerlerini sosyal aktivitelerin düzenlendiği, insanların sürekli kullanabileceği birer kent meydanı haline getirdiği pazar yerlerine Aşıkpaşa, Cebeci, 100. Yıl ve Esat’tan sonra Öveçler’de bulunan Huzur Pazaryeri de ekleniyor. Konut yerleşiminin ve ticari işletmelerin yoğun olarak bulunduğu Öveçler bölgesinde bulunan Huzur Pazaryeri’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, pazar yeri haftanın 7 günü çeşitli biçimde hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Sebze ve meyve tezgahlarının yanı sıra içerisinde sosyal etkinliklerin yapılabileceği, alışveriş mağazalarının bulunacağı Huzur Kapalı Pazaryeri 4 bin 961 metrekarelik alanıyla mahalle sakinlerine hizmet verecek.